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الحكومة تتخذ قرار هام يبدأ تنفيذه من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان المبارك

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الحكومة تتخذ قرار هام يبدأ تنفيذه من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان المبارك الحكومة تتخذ قرار هام يبدأ تنفيذه من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان المبارك

ساعات قليلة ويبدأ شهر رمضان المبارك في لعام 1438 هجرية 2017 ميلادية ، ولأن شهر رمضان المبارك له أجواء روحانية خاصة تميزة عن باقي شهور العام ، فقد أعلن اللواء أشرف عز العرب مدير مباحث الادارة العامة لشرطة السياحة والاثار، بأنه تم إصدار قرار جديد يتضمن ما يلي:-

إعلاق جميع الملاهي الدينية ، والبارات، محلات الخمور في شهر رمضان المبارك وذلك بداية من اليوم وحتى غروب شمس ليلة عيد الفطر المبارك.

واشار مدير مباحث الادارة العامة لشرطة السياحة والاثار بأن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين من أجل تطبيق قرار وزارة السياحة بعدم فتح أوتشغيل الملاهي أو المحلات التي تقوم بتقديم الخمور في المناسبات الدينية.

وأضاف مدير مباحث الادارة العامة لشرطة السياحة بأن من يخالف ذلك القرار سوف يتم إحالتهم للنيابة العامة فوراً من أجل إتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وأكد مدير مباحث الادارة العامة لشرطة السياحة بأنه تم تكثيف وتشديد الإجراءات الآمنية ، بالاضافة إلى إنتشار رجاب مباحث آداب السياحة على المنشأت السياحية.

 

المصدر : مصرفايف

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