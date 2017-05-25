«سب» مذيعة وظهوره بدون بنطال.. مواقف أثارت الجدل حول محمود حميدة

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بمجرد طرح البرومو الأول لبرنامج المقالب "رامز تحت الأرض"، آثار الكثير من الجدل ليس بسبب فكرته الجريئة والخطيرة فقط، لكن بسبب النجوم الذين استضافهم البرنامج، أبرزهم النجم الكبير محمود حميدة، الذي آثار سخط الكثيرين من جمهوره بعد رد فعله الغريب وخلع بنطاله عندما علم أنه مقلب وذهب ليضرب رامز جلال ما أذهل الجميع.

واقعة "خلع البنطال" لم تكن الأولي التي تثير الجدل حول الفنان محمود حميدة، لكنه أعتاد بجرأته أن يكون محط جدل، ونرصد أبرز تلك المواقف خلال التقرير التالي:

«سب» مذيعة

آثار حميدة، الكثير من الجدل بعد لقائه مع الإعلامية سمر يسري في برنامج "أنا وأنا"، عندما استغلت لقاء سابق له مع الإعلامية راغدة شلهوب، قال فيها "حميدة" إنه يكره دناءة نفسه، قائلة له: "أنت تتصف بالدناءة، وقلت ذلك مسبقًا"، ليرفض هذا الوصف، قائلًا لها: "أنا ما قلتش كده ومش من حق حد يقولي كده، أنا قلت نفسي فيها دناءة زي أي نفس، ولكن صفة الدناءة مش عندي إطلاقًا".

وأضاف: "أنتي مش عارفة بتقولي إيه، وعلى فكرة أنتي مابتفهميش".

محمد رمضان أفضل من أحمد زكي

صدم حميدة، الكثيرون عندما صرح بأن هناك ممثلين ومطربين كثر أفضل من أحمد زكي ونور الشريف، وأم كلثوم، من بينهم الفنان محمد رمضان، وآمال ماهر لما يتمتعان به من موهبة، كما أن بدايتهما جاءت متفجرة.

وأضاف أن خامة آمال ماهر أفضل من أم كلثوم وإن كانت الأخيرة شخصية فنية كاملة، لكن الأولى لم تكمل تعليمها لتصل لهذه التكامل الفني.

الإخوان لم يسرقوا ثورة 25 يناير

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آثار الفنان، الكثير من الجدل بعد سؤاله عن الأحداث السياسية التى شهدتها مصر خلال فترة 25 يناير، ليفاجئ "حميدة" الجميع بتصريحه بأن ثورة يناير لم يسرقها الإخوان كما يردد البعض، قائلًا: "مش فاهم يعنى أيه ثورة اتسرقت ما هى الممارسات السياسية كلها كده".

غضبه من تشبيه بروبرت دي نيرو وفريد شوقي

لم يتقبل "حميدة" تشبيه بالنجم العالمي روبرت دنيرو وبرر ذلك خلال لقائه مع الإعلامية رغدة شلهوب، في برنامج "100 سؤال"، قائلًا: "زمان شبهوا فريد شوقي بأنطوني كوين، أنا زعلت لأني كنت شايف إنه جنب فريد شوقي مايسواش، وأنا عن نفسي لا يشرفني ولا يسعدني التشبيه ده".

أول من طلب «فلوس» مقابل الظهور في البرامج

لم يخجل "حميدة" من الإعلان بأنه يعتبر أول الفنانين الذين تلقوا أموالًا مقابل ظهورهم في برامج "التوك شو"، قائلًا: "أنا أول من طلب فلوس مقابل الظهور في البرامج، لأني أبويا معلمنيش ببلاش عشان أتكلم معاكي ومأخدش فلوس".

«الفن تسلية مش رسالة»

فاجأ الجميع برده غير المتوقع في أثناء استضافته على قناة "القاهرة والناس"، وأكد أنه لا يعتبر الفن رسالة، قائلًا: "الفن مش رسالة بل تسالي مش هندي للجمهور درس خصوصي"، مشيرًا إلى أن أعماله تلقى نجاحًا وأخرى لا تلقى إعجاب الجمهور، في كلتا الحالتين يجب أن يحترم رأي الجمهور، فهو صاحب السيادة.