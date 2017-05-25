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حازم متولي: 40 مليار جنيه حجم استثمارات «اتصالات مصر»

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حازم متولي: 40 مليار جنيه حجم استثمارات «اتصالات مصر» حازم متولي: 40 مليار جنيه حجم استثمارات «اتصالات مصر»

التحرير

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كشف المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات ، عن وصول حجم استثمارات الشركة إلى 40 مليار جنيه منذ بدء عملها في السوق المصري، أي خلال 10 سنوات، حيث بدأت الشركة أعمالها في مايو 2007.

وأضاف متولي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، في مقر وزارة الاتصالات؛ لتوقيع اتفاقية التجوال المحلي والترابط الدولي بين الشركتين، أن الشركة تأثرت بقرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة، حيث أن الشركة عليها قروض لبعض البنوك ورفع سعر الفائدة، يرفع من حجم وقيمة الاموال على الشركة.

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وأشار إلى أن الشركة سددت قيمة الترددات بالكامل في نوفمبر 2016 وحتى الآن لم تحصل عليها، وهو الأمر الذي يضاعف من الاعباء المالية على الشركة خاصة وأن تلك الاموال عليها فوائد وحتى الآن لم تستفيد الشركة منها كما لم تحصل على الترددات، لافتا إلى ارتفاع قيمة مكونات محطات التشغيل والتي تستوردها الشركة بالعملات الاجنبية.

ووقعت «اتصالات مصر» تراخيص الجيل الرابع في اكتوبر الماضي بقيمة 535.5 مليون دولار ورخصة الهاتف الثابت الافتراضي بقيمة 11.262 مليون دولار.

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