مجلس الأمن يعتبر خطاب السيسي في قمة الرياض «وثيقة رسمية»

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وافق رئيس مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على طلب بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك بإصدار نص خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

وكان الخطاب تضمن الرؤية المصرية لصياغة استراتيجية شاملة لمواجهة خطر الإرهاب.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية في الأمم المتحدة بنيويورك برئاسة السفير عمرو أبوالعطا، قدمت طلبًا رسميًا لرئيس مجلس الأمن الدولي بإصدار نص خطاب الرئيس السيسي أمام القمة كوثيقة رسمية لمجلس الأمن الدولي.

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وأضافت المصادر أن البعثة أرفقت في الطلب المقدم نسختين لنص كلمة السيسي باللغة الإنجليزية والعربية، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الأمن وافق على طلب مصر الذي أخطر به باقي أعضاء المجلس وسلمهم نسخة من خطاب الرئيس السيسي.

وأقر المجلس، إصدار خطاب الرئيس كوثيقة رسمية لمجلس الأمن الدولي تحت رمز S/2017/4500.

وكشفت المصادر أنه من المنتظر اتخاذ إجراء مماثل من رئيس الجمعية العامة بإصدار الخطاب كوثيقة رسمية للجمعية العامة.