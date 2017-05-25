أخبار عاجلة

النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات» -
بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما -
نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
النادي الأهلي يكرم «ملوك الصالات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بكين جهود صينية للإفراج عن الزوجين المختطفين في باكستان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بكين جهود صينية للإفراج عن الزوجين المختطفين في باكستان

08:45 م الخميس 25 مايو 2017

بكين جهود صينية للإفراج عن الزوجين المختطفين في باكستان

الصين

بكين - (أ ش أ):

أكدت الصين أنها ستعمل مع باكستان لبذل أقصى الجهود من أجل الإفراج المبكر والآمن لزوجين صينيين تم اختطافهما في كويتا، عاصمة مقاطعة بلوشستان في باكستان أمس.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" - في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس- حادث اختطاف الزوجين الذين يعملان فى تدريس اللغة الصينية على يد مسلحين في بلوشستان، وقال إن الصينية تولي أهمية كبرى لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين الصينيين المغتربين وتدين اختطاف الأفراد بأي شكل.

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة الصينية تواصلت مع السلطات الباكستانية ذات الصلة وطالبتها باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنقاذ المختطفين مع ضمان سلامتهم، واتخاذ إجراءات أكثر فعالية لضمان سلامة المواطنين الصينيين والمؤسسات والشركات الصينية العاملة في باكستان.

وقال إن الحكومة الصينية تحافظ حاليًا على اتصال وثيق مع باكستان وأن الإدارات المعنية، والسفارة الصينية فى باكستان، والقنصلية العامة الصينية فى كراتشى، قاموا باطلاق آلية الاستجابة للطوارئ فور وقوع الحادث وحتى الآن.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تقرير لـ

    تقرير لـ "الاستخبارات الدفاعية الأمريكية" يكشف عن أخطر التهديدات ضد

    أخبار
  • وزير خارجية ألمانيا يلتقي حقوقيين في بكين

    وزير خارجية ألمانيا يلتقي حقوقيين في بكين

    أخبار
  • الخارجية الصينية: الرئيس لم يطلب من ترامب 100 يوم للتعامل مع أزمة كوريا الشمالية

    الخارجية الصينية: الرئيس لم يطلب من 100 يوم للتعامل مع أزمة

    أخبار
  • الصين: اعتقال شخصين استخدما طائرات بدون طيار لتصوير أهداف سرية

    الصين: اعتقال شخصين استخدما طائرات بدون طيار لتصوير أهداف سرية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • المحكمة العليا السعودية : السبت أول أيام رمضان

    المحكمة العليا : السبت أول أيام رمضانإسلاميات

  • بالأسماء.. مصر تحجب 21 موقعا قطريا وإخوانيا ومدى مصر وتترك

    بالأسماء.. تحجب 21 موقعا قطريا وإخوانيا ومدى مصر وتترك "مكملينأخبار

  • صحف الخميس: جريمة وراء

    صحف الخميس: جريمة وراء "الفيروس الغامض" وأدلة كذب قطر وإزالة فيلا نظيفأخبار

  • الإبراشي مهاجمًا محمود حميدة بعد ظهوره بالملابس الداخلية:

    الإبراشي مهاجمًا محمود حميدة بعد ظهوره بالملابس الداخلية: "أيه المقابل..فنون

  • هدية ملياردير لزوجته قيمتها 9 ملايين دولار تثير سخرية مواقع التواصل- صور

    هدية ملياردير لزوجته قيمتها 9 ملايين دولار تثير سخرية مواقع التواصل-هو وهي

  • الحكومة: أخبار سارة لأصحاب المعاشات الإثنين المقبل

    الحكومة: أخبار سارة لأصحاب المعاشات الإثنين المقبلأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد»

فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد»

أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر

العدل الأمريكية تطعن على تعليق مرسوم ترامب للهجرة أمام المحكمة العليا

العدل الأمريكية تطعن على تعليق مرسوم ترامب للهجرة أمام المحكمة العليا