بكين جهود صينية للإفراج عن الزوجين المختطفين في باكستان
بكين جهود صينية للإفراج عن الزوجين المختطفين في باكستان
08:45 م الخميس 25 مايو 2017
الصين
بكين - (أ ش أ):
أكدت الصين أنها ستعمل مع باكستان لبذل أقصى الجهود من أجل الإفراج المبكر والآمن لزوجين صينيين تم اختطافهما في كويتا، عاصمة مقاطعة بلوشستان في باكستان أمس.
وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" - في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس- حادث اختطاف الزوجين الذين يعملان فى تدريس اللغة الصينية على يد مسلحين في بلوشستان، وقال إن الحكومة الصينية تولي أهمية كبرى لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين الصينيين المغتربين وتدين اختطاف الأفراد بأي شكل.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة الصينية تواصلت مع السلطات الباكستانية ذات الصلة وطالبتها باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنقاذ المختطفين مع ضمان سلامتهم، واتخاذ إجراءات أكثر فعالية لضمان سلامة المواطنين الصينيين والمؤسسات والشركات الصينية العاملة في باكستان.
وقال إن الحكومة الصينية تحافظ حاليًا على اتصال وثيق مع باكستان وأن الإدارات المعنية، والسفارة الصينية فى باكستان، والقنصلية العامة الصينية فى كراتشى، قاموا باطلاق آلية الاستجابة للطوارئ فور وقوع الحادث وحتى الآن.
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