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تفحم 200 نخلة في حريق هائل بقرية المعصرة بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

تفحم 200 نخلة في حريق هائل بقرية المعصرة بالوادي الجديد

08:27 م الخميس 25 مايو 2017

تفحم 200 نخلة في حريق هائل بقرية المعصرة بالوادي الجديد

حريق بمزرعة نخيل

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفحمت 200 نخلة، مساء اليوم الخميس، في حريق هائل بمزرعة نخيل بقرية المعصرة بمركز الداخلة بالوادي الجديد.

كان اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد الفتاح مهدي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة، يفيد تفحم 200 نخلة مثمرة وغير مثمرة، في حريق بمزرعة على مساحة فدانين بمنطقة بئر "المشرع" بقرية المعصرة، التابعة لمركز الداخلة، دون خسائر بشرية.

وكشف محضر الواقعة، أن سبب اندلاع الحريق، إشعال بعض لمزارعين بالمنطقة النيران في مخلفات النخيل والأشجار للتخلص منها، إلا أن النيران التهمت المزرعة.

جرى تبريد ألسنة اللهب وإخماد النيران والسيطرة عليها.

وتحرر المحضر رقم 756 إداري مركز شرطة الداخلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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