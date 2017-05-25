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«نيسان» تستغل «Vmotion» لتصنيع سيارات «كروس أوفر» كهربائية

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«نيسان» تستغل «Vmotion» لتصنيع سيارات «كروس أوفر» كهربائية «نيسان» تستغل «Vmotion» لتصنيع سيارات «كروس أوفر» كهربائية

التحرير

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تسعى شركة "نيسان" اليابية في الوقت الحالي لاستغلال مفهومها الاختباري الجديد "Vmotion" ليكون انطلاقة لجيل جديد من السيارات الكروس أوفر الكهربائية.

وبحسب موقع "CNET"، فإن الشركة اليابانية ستحاول تصنيع مركبات رياضية متعددة الأغراض "كروس أوفر"، مستغلة في ذلك المفهوم الاختباري الذي كشفت عنه خلال بداية العام الجاري.

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كانت الشركة اليابانية، كشفت عن مفهوم "Vmotion" خلال معرض ديترويت الدولي للسيارات في يناير الماضي، وهو الأمر الذي تسعى من خلاله لتبني نسق أكثر ميلا للطرز الكهربائية المنتشرة حول العالم.

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التحرير

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