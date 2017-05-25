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بالفيديو.. هاني رمزي: لم أهدد بالاستقالة بسبب الأهلي والزمالك

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بالفيديو.. هاني رمزي: لم أهدد بالاستقالة بسبب الأهلي والزمالك بالفيديو.. هاني رمزي: لم أهدد بالاستقالة بسبب الأهلي والزمالك

التحرير

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قال هاني رمزي، المدير الفني لمنتخب المحليين، إن بطولتى الدوري الممتاز (أ) و(ب)، أفرزت عددًا كبيرًا من اللاعبين الجيدين، مشيرًا إلى أنه سيجتمع خلال الأيام القادمة بالجهازين الفنيين للأهلي والزمالك للتنسيق حول اللاعبين المرشحين للانضمام للمنتخب.

ونفى «رمزي»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الخميس، ببرنامج «الكرة في ملعبك» الذي يقدمه خالد الغندور، عبر إذاعة «شعبي FM»، تهديده بتقديم استقالته من منصبه بسبب عدم تعاون الأهلي والزمالك معه، معلقًا «عمري ما أقول كده».

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وأضاف، أن لاعبي القطبين يملكون خبرات يحتاجها ، موضحًا أن موقفهم اللاعبين المنضمين سيتحدد مطلع الشهر المقبل.

 

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التحرير

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