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عمر جابر أول مصري يحقق الثنائية في سويسرا

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عمر جابر أول مصري يحقق الثنائية في سويسرا عمر جابر أول مصري يحقق الثنائية في سويسرا

التحرير

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توج فريق بازل الذي يلعب في صفوفه المحترف المصري عمر جابر، بكأس سويسرا، بعد تغلبه على نظيره فريق سيون بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الخميس، على إستاد جنيف.

إفتتح ديلجادو التسجل لبازل في الدقيقة الـ47 من عمر المباراة، قبل أن يضيف تراوري الهدف الثاني في الدقيقة الـ62، وفي الدقيقة الـ89 سجل لانج ثالث أهداف بازل.

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هذه هي البطولة الثانية لظهير الفراعنة عمر جابر، الذي جلس على مقاعد البدلاء أمام سيون ولم يتم الاستعانة به طوال الـ 90 دقيقة، بعد الفوز بالدوري.

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التحرير

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