اعتادت انتقادات الجمهور وقيل لها: «إيمي أحسن منك».. 17 معلومة عن ناهد السباعي

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احتلت الفنانة ناهد السباعي، التي نشأت وسط عائلة فنية، مكانة كبيرة بين صفوف النجوم الشباب في الوسط الفني، وتميزت بأدوارها التمثيلية المختلفة واشتهرت بقيامها بأعمال تحمل الجرأة غالبا، على الرغم من أنها دائما ما تثير الجدل حولها بسبب إطلالاتها غير التقليدية وتغيير شكلها باستمرار، وتحتفل ناهد، اليوم الخميس، بعيد ميلادها الـ30، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز محطاتها ومشوارها الفني.

1- ولدت يوم 25 مايو عام 1987.

2- والدها هو المخرج والمؤلف مدحت السباعي، ووالدتها المنتجة ناهد، نجلة الفنان فريد شوقي، وخالتها الفنانة رانيا فريد شوقي.

3- بعد دراستها في معهد السينما التحقت بورشة التمثيل تحت قيادة الدكتور خالد جلال، واستكملت بورشة الفنان محمد صبحي.

4- سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي دروس التمثيل بإحدى الكورسات المتخصصة في ذلك.

5- كانت أولى الأعمال الدرامية التي شاركت فيها ناهد "صرخة أنثى"، عام 2007، مع الفنانة داليا البحيري.

6- تسبب دورها بفيلم "احكي يا شهر زاد"، الذي عُرض بالسينمات عام 2009، في شهرتها حيث جسدت دور فتاة محجبة، وواجهت العديد من الانتقادات واتهمها البعض بأنها تسيء للحجاب.

7- شاركت في بطولة فيلم "678" عام 2010، والذي أثار ضجة واسعة بسبب تناوله قضية "التحرش" بجرأة، وظهرت السباعي بدور الفتاة المتحررة.

8- قامت بأول بطولة مطلقة من خلال فيلم "الجسد"، عام 2016، والذي لاقى انتقادات واسعة، بسبب مشاهده الجريئة، وردت ناهد على ذلك من خلال إحدى تصريحاتها الصحفية قائلة إنها تعرضت للسب بسبب دورها في الفيلم ووضحت أنها اعتادت على ذلك.

9- شاركت في أدوار فنية بعدة أعمال درامية منها: "الجامعة"، "فيرتيجو"، "بنت اسمها ذات"، "سرايا عابدين"، السبع وصايا".

10- تلقت العديد من الانتقادات وأثارت الجدل حولها بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها ببطولة الجزء الثالث والرابع من مسلسل "هبة رجل الغراب" بدل بطلته الأصلية الفنانة إيمي سمير غانم، حتى أنها صرحت من خلال حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وأثناء لقائها التليفزيوني ببرنامج "معكم منى الشاذلي" بأنها تعرضت لكثير من الشتائم والسب من قبل بعض المواطنين بسبب موافقتها على بطولة المسلسل، وروت موقف حدث معها أن سيدة أوقفتها أثناء التصوير وقالت لها: "ازاي تعملي كده.. إيمي أحسن منك".

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11- جمعها مع والدها مسلسل "نظرية الجوافة" عام 2013، وجسدت فيه دور طبيبة نفسية برفقة الفنانة إلهام شاهين، وفتحي عبد الوهاب.

12- أثارت حولها الجدل بسبب ظهورها مع شاب بملابس عارية وهو يحتضنها وتلقت العديد من التعليقات السلبية إلا أنها لم ترد بعد ولم توضح ما إذا كانت مرتبطة بهذا الشاب أو أنه مجرد صديق، ودائما تتعرض ناهد للسخرية وانتقادات بعض جمهورها بسبب تغيير لون شعرها المتكرر وإطلالاتها المختلفة.

13- دخلت في حرب كلامية مع إيمي سمير غانم عبر موقع "انستجرام"، حيث قامت الأخيرة بنشر بعض المشاهد لها من الجزء الأول بمسسلسل "هبة رجل الغراب"، وعقبت بأنها الشخصية الأصلية لهذا العمل، لترد ناهد عليها باستدلالها على حصول الجزأين الثالث والرابع على أعلى نسب المشاهدة بالـ"سوشيال ميديا".

14- آخر عمل لوالدها جمعها به فيلم "6 في الأرشيف" من تأليفه والذي لم تكمل تصوير مشاهدة بسبب إصابته بأزمة صحية أدت إلى وفاته عام 2014، لذا عزمت والدتها على إنتاجه واستكمال تصويره.

15- دخلت ناهد السباعي في أزمة نفسية بعد وفاة أبيها خاصة أنه قبل موته بلحظات نشرت صور سيلفي معه وكتبت عليها تعليق "ربنا يشفيك يا بابا".

16- سبّبت غضب متابعيها بعد نشرها صورة مع الفنانة منة شلبي أمام أحد البارات، وعلّقت عليها قائلة: "حبيبتي حبيبتي منة شلبي".

17- حازت على جائزة أفضل ممثلة عن دور "عزة" في فيلم "يوم للستات" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورتهالـ38.