مسؤول قطري سابق: اختراق موقع وكالة "قنا" مٌعد ومٌدبر
مسؤول قطري سابق: اختراق موقع وكالة "قنا" مٌعد ومٌدبر
07:04 م الخميس 25 مايو 2017
عبدالله بن حمد العطية
الدوحة - ( د ب أ ):
قال نائب رئيس الوزراء القطري وزير الطاقة والصناعة السابق، عبدالله بن حمد العطية، اليوم الخميس إن الهجوم الالكتروني الذي جرى على وكالة الأنباء القطرية يستهدف دولة قطر وقيادتها.
وقال العطية - في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في الدوحة اليوم - إن الأمر يتعدى مجرد اختراق موقع الوكالة القطرية لاستهداف قطر كدولة، وهو أمر معد ومدبر".
وأشار إلى السرعة التي التقطت فيها بعض وسائل الإعلام المعلومات المنسوبة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قائلا: "لقد سارعت هذه الوسائل الإعلامية إلى الاستعانة بمايسمى المحللين والمعلقين بشكل مستمر حتى اليوم لأمر واحد، وهو الهجوم على دولة قطر ".
وأضاف العطية أن ما حدث على العكس يعبر عن ضحالة وعبث وجريمة تستوجب الملاحقة وفقا للقوانين المتعارف عليها بالنسبة للجرائم الإلكترونية".
ومضى العطية إلى القول: "على افتراض أن القراصنة الذين هجموا على موقع الوكالة لديهم أجندة خفية فكان عليهم أن يتحلوا بقدر من الذكاء فالطبخة كانت سيئة".
وأضاف أن قطر لديها رؤيتها الواضحة في مختلف القضايا وتتعامل مع المجتمع الدولي وفق مبادئ تقوم على الشفافية والوضوح واحترام القانون الدولي.
واختتم العطية حديثه بالقول هناك من حاول تصدير مؤامرة على دولة قطر ويريد من الآخرين تصديق حبكة رديئة.
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