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إغلاق مستشفى خاص ومركز للحضّانات جنوب بني سويف

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مصراوي Masrawy

إغلاق مستشفى خاص ومركز للحضّانات جنوب بني سويف

07:10 م الخميس 25 مايو 2017

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بني سويف ــ أحمد كامل:

قاد الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب غرب بني سويف، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، اليوم الخميس، حملة على المنشآت الطبية الخاصة بدائرة المركز.

وكشفت الحملة عن وجود عدد من المخالفات داخل أحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة سمسطا، بينها أدوية وأمبولات منتهية الصلاحية داخل غرفة العمليات، وإلقاء النفايات الخطرة في مدخل المركز؛ ما يتسبب في انتشار الأمراض المُعدية.

وأغلقت الحملة مركزًا للحضانات الخاصة، لعدم الحصول على الترخيص اللازم، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والصحة المهنية.

ونظرا لوجود مخالفات إنشائية وصحية بها، أصدرت الحملة، قرارًا بإغلاق أحد المستشفيات الخاصة، وإعطاء مهلة 48 ساعة لتنفيذ القرار، لحين تلافي السلبيات.

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