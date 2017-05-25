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«الوزراء» يعيد تخصيص أراض لإنشاء مشروع الصوب الزراعية

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«الوزراء» يعيد تخصيص أراض لإنشاء مشروع الصوب الزراعية «الوزراء» يعيد تخصيص أراض لإنشاء مشروع الصوب الزراعية

التحرير

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وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 8002.59 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها فى تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة، لما لها من إنتاجية عالية ولما لمنتجاتها من صفات تسويقية متميزة.

ووافق مجلس الوزراء على قرار تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، وذلك بهدف تفعيل برنامج ورؤية في مجالات الإصلاح الإداري، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال وضع الآليات والبرامج التي تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر الإدارية المؤهلة.

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وينص مشروع القرار على أن تختص اللجنة بإقرار برنامج العمل الحكومي في مجال الإصلاح الإداري، ووضع آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري ومتابعة مراحل تنفيذها، إلى جانب وضع برنامج عمل لتطوير الخدمات الحكومية العامة.

وتكونت اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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التحرير

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