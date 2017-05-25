سفير أمريكا في لندن: واشنطن تعهدت بالتحقيق في تسريبات مانشستر
سفير أمريكا في لندن: واشنطن تعهدت بالتحقيق في تسريبات مانشستر
06:32 م الخميس 25 مايو 2017
هجوم مانشستر
لندن - (د ب أ):
قال السفير الأمريكي بالإنابة في لندن، ليو لوكينس، اليوم الخميس، إن الحكومة الأمريكية تشاطر المملكة المتحدة قلقها إزاء الإفشاءات حول التحقيق في هجوم مانشستر وستحقق في كيفية حدوث التسريبات.
وقال لوكينز، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيكون هناك تحقيق حكومي أمريكي بشأن هذه التسريبات، وسيتم اتخاذ الخطوات المناسبة".
وذكر أن الحكومة الأمريكية ستواصل تقديم الموارد والاستخبارات لمساعدة السلطات البريطانية في تحقيقاتها".
وكان لوكينز يرد على تقارير تفيد بأن شرطة مانشستر توقفت عن تبادل المعلومات الاستخباراتية حول هجوم مانشستر أرينا مع الولايات المتحدة بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز صورًا مسربة للطب الشرعي عن الحادث.
وانتقدت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، التسريب، الذي أعقب تسمية المشتبه فيه الرئيسي من قبل وسائل الإعلام الأمريكية قبل السلطات البريطانية.
يذكر أن تنظيم "داعش" تبنى المسؤولية عن هجوم مانشستر الذي نفذه البريطاني من أصل ليبي سليمان العبيدي، 22عاما، وخلف 22 قتيلاً وعشرات المصابين.
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