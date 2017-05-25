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عبد الحفيظ: عقوبات مالية مشددة على كوليبالي بعد سفره بدون إذن

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عبد الحفيظ: عقوبات مالية مشددة على كوليبالي بعد سفره بدون إذن عبد الحفيظ: عقوبات مالية مشددة على كوليبالي بعد سفره بدون إذن

التحرير

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كتب.. أحمد سعيد - أحمد شحاتة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تقرر توقيع عقوبة مالية مشددة على الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق، الذي سافر إلى العاصمة البريطانية لندن، دون الحصول على إذن، مؤكدًا أنه تصرف غير مسئول من اللاعب، وغير مقبول.

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وأوضح عبدالحفيظ، في تصريحات صحفية، أنه تلقى رسالة من اللاعب يخبره فيها أنه سافر إلى لندن، وسيوضح فيما بعد أسباب سفره، وهو ما رفضه عبدالحفيظ جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه تصرف غير مسئول، والأهلي مرتبط بتعاقد مع اللاعب لابد من احترامه.

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التحرير

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