الأهلي يكشف كيف سافر كوليبالي رغم التحفظ على جواز سفره

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كشف مدير الكرة في النادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، كيفية سفر سليماني كوليبالي مهاجم الفريق إلى العاصمة البريطانية لندن، رغم تحفظ الاهلي على جواز سفره.

قال مدير الكرة في تصريحات خاصة: " اللاعب يمتلك جوازي سفر، الأول إيفواري والثاني إيطالي، والنادي يمتلك جواز سفره الإفريقي فقط، وعندما أراد السفر دون إذن استخدم جواز سفره الإيطالي".

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وفوجئ مسئولو القلعة الحمراء اليوم الخميس، باختفاء اللاعب، وفشلت كل محاولات الوصول إليه من جانب مدير الكرة، قبل أن يبعث اللاعب رسالة إلى "عبد الحفيظ" يخبره فيها بسفره إلى لندن.