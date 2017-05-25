طرح علاج جديد لمرضى هرمون النمو
طرح علاج جديد لمرضى هرمون النمو
05:49 م الخميس 25 مايو 2017
ارشيفية
القاهرة- مصراوي:
أعلنت إحدى شركات الأدوية، الخميس، انطلاقة جديدة لمرضى نقص هرمون النمو، عبر طرح أول نسخة من المرحلة التالية للعلاج تم تصنيعه بالتكنولوجيا الحيوية، الحاصلة على اعتماد هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية.
ويعتبر هرمون النمو البشري من إنتاج شركة ساندوز النسخة الأولى التالية من الدواء الحيوي الحاصل على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية US FDA ووكالة الأدوية الأوروبية EMA.
ويتميز الجهاز الجديد المقدم من "ساندوز"، التابعة لشركة نوفارتس والمستخدم مع العلاج بالبساطة والأمان، مما يتيح فوائد كبيرة لمرضى نقص هرمون النمو في الإنسان.
وعقب "تودوريس ديموبولوس"، مدير عام شركة ساندوز للأدوية (مصر وليبيا)، التي أطلقت العلاج، قائلًا : "إن إطلاق أول علاج حيوي من إنتاج "ساندوز" في مصر لا يُعد فقط من العلامات الفارقة في تاريخ الشركة هنا، بل الأهم من ذلك أنه يمهد الطريق لدعم حصول عدد أكبر من المرضى على العلاج عن طريق توفير نسخة فائقة الجودة من هذا العقار الهام وبأسعار في المتناول".
من جانبها، أوضحت الدكتورة منى سالم، أستاذ طب الأطفال والسكر والغدد الصماء بجامعة عين شمس، ونائب رئيس الجمعية المصرية للسكر والغدد الصماء في الأطفال، قائلةً "يحدث مرض نقص هرمون النمو عند عدم قدرة الغدة النخامية على إنتاج ما يكفي من ذلك الهرمون".
وأضافت سالم: "وتنتشر هذه المشكلة بين الأطفال بنسبة أكبر منها بين الكبار، حيث يعاني منها حوالي 1 بين كل 7000 مولود".
وأردفت: "من الممكن علاج مرض نقص هرمون النمو، وعادةً ما يتم شفاء الأطفال الذين يتم تشخيص حالتهم في وقت مبكر، والأطفال الذين يعانون من عيب خلقي في هرمون النمو عادة ما يتم علاجهم بهرمون النمو حتى يصلوا إلى سن البلوغ، ومع ذلك، قد يستمر بعضهم في تناول العلاج مدى الحياة".
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