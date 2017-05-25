الحكومة تنزع ملكية 33 محلا في بولاق أبو العلا وسط تكثيف أمني

التحرير

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نزعت الحكومة اليوم ملكية 33 محلا بمنطقة بولاق أبو العلا، استعدادا لهدمها نظرا لوقوعها في منطقة حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق.

فيما شهدت المنطقة حالة من التكثيف الأمني من جانب قوات الجيش والشرطة، في أثناء تسليم الأهالي للمحلات والحصول على شيك بالمبالغ المتفق عليها كتعويض مادي عن نزع الملكية.

محمود سكر، أحد أصحاب المحلات التي تم نزع ملكيتها، قال لـ"التحرير"، إن الحكومة أرسلت للمحلات إنذارات في بداية شهر مايو، تطالبهم بإخلاء المحلات وتسليمها للحكومة في 25 مايو 2017 استعدادا لعملية الحفر الخاصة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، موضحا أن من يملك محل على الطريق مباشرة تم تعويضه بمبلغ 7000 جنيه عن المتر، والمحلات التي لا تطل على الشارع الرئيس تم تعويض أصحابها بمبلغ 5000 جنيه عن المتر، في حين تم تعويض أصحاب سينما علي بابا بـ 3000 جنيه عن المتر نظرا لأن مساحة السينما أكبر من مساحة المحلات.

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ومن جانبه قال عصام زجمار صاحب أحد محلات قطع غيار الموتوسيكلات، إن ما حدث من نزع لملكية المحلات بهذه التعويضات الضئيلة "خراب بيوت"، لافتا إلى أن التعويضات لا تتناسب مع السعر المناسب للمحلات، كما أن الحكومة لم تنتظر لحين الانتهاء من شهر رمضان الذي يعد موسم لكافة المحلات بمنطقة بولاق أبو العلا، متسائلا ماذا يعمل أصحاب هذه المحلات؟ وكيف سيعيشون خلال الفترة المقبلة؟ هل يعملون في المخدرات؟

وقال عماد العمدة صاحب محل ملابس بمنطقة بولاق أبو العلا، إن نزع مليكتهم للمحلات يعد بمثابة الموت، والتعويض لا يتناسب مع المحلات وأسعارها الحقيقية، وأن الحصول على محل بديل في مكان أخر يحتاج إلى ملايين.