عطل في الإنترنت عبر شبكة «TE Data» على مستوى الجمهورية

التحرير

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تشهد خدمات الإنترنت عبر شبكة "تي إي داتا" أزمة كبيرة، ترتب عليها ضعف الخدمات المقدمة للجمهور على مستوى الجمهورية، منذ صباح اليوم وتستمر حتى الآن.

وأكدت مصادر بشركة "تي إي داتا" لـ"التحرير" أن أسباب العطل في الشبكة لم يتم تحديدها بعد، لكن التأثير طال جميع المحافظات، وهو ما أدى إلى سقوط نظام الرد على استفسارات العملاء والدعم الفني، موضحا أن الأزمة تسببت في تأثير كبير على كل المواقع باستثناء موقع فيسبوك الذي يعمل بشكل طبيعي.

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وعلى جانب آخر تشير بعض المصادر إلى أن السبب هو وجود عطل في سنترال رمسيس، أضعف خدمات الإنترنت بنسبة 30% من شبكة "تي إي داتا".