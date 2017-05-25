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متي يصبح "مكياج العيون" خطيرًا؟

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مصراوي Masrawy

متي يصبح "مكياج العيون" خطيرًا؟

12:02 م الخميس 25 مايو 2017

متي يصبح "مكياج العيون" خطيرًا؟

كتبت- اسماء حمدي:

أصدرت هيئة الغذاء والدواء توصيات جديدة بخصوص مكياج العيون، تفيد بأن مستحضرات تجميل العين قد تشكل خطراً على الصحة. لهذا إليك بعض هذه الحالات التالية التي قد تشكل خطر على العينين بحسب ما ذكره موقع "ويب طب".

يتسبب استعمال بعض أنواع "مكياج العيون" التهاباً في العين، فإذا شعرت بأي من بوادر الالتهاب مثل الانتفاخ أو الاحمرار أو إفرازات غير طبيعية، يجب اللجوء للطبيب وفوراً.

يجب التخلص من هذه المستحضرات على الفور إذا تم حفظ مستحضرات التجميل أو علب المكياج في حرارة أعلى من المسموح بها على العبوة، أو إذا كانت المستحضرات قد تجاوزت مدة صلاحيتها.

يجب أن تكون اليد المستخدمة في وضع المكياج غير ملوثة بالأتربة.

إذا كنت مصابة بالتهاب أو بعدوى بكتيرية في العين، لا يجب وضع المكياج على عينين مريضتين، لأن ذلك قد يزيد الوضع سوءاً أو على الأقل قد يؤخر عملية الشفاء.

إن التزامك بالتعليمات والإرشادات أعلاه قد يجنبك الكثير من التعب والمشقة التي قد تصادفينها في حياتك اليومية عندما يتعلق الأمر بصحة عينيك، كما أنه سوف يضمن لك مكياجاً جميلاً لن يلحق الضرر بعينيك.

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