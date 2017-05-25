مجلس الوزراء يوافق على قانون المحال العامة ومنح تراخيص فتحها

كتب محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون بإصدار قانون المحال العامة، والذي يضع عدداً من الأحكام التي يجب على ملاك أو مستغلي المحال العامة توفيق أوضاعهم طبقاً لها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون.

وينظم مشروع القانون منح تراخيص فتح المحال العامة، وقواعد تشغيلها، وكذا الاشتراطات الواجب مراعاتها من جانب المحال، فضلاً عن قواعد إلغاء التراخيص وغلق المحال.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بحيث تتولى إدارة المتاحف العسكرية كافة مسئوليات ومهام أعمال الإشراف والإدارة والتأمين فيما يخص المتاحف العسكرية.

كما تمت الموافقة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص في مجال حماية الممتلكات الثقافية، وتجريم الإتجار غير المشروع فيها واستردادها، والموقعة فى نيقوسيا بتاريخ 3/3/2017.

وتأتي الاتفاقية للتأكيد على الوعي بخطورة الجرائم المتعلقة بسرقة أو استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وأهمية حمايتها من جرائم السلب والنهب للمواقع الأثرية والآثار والمتاحف والقطع الأثرية المدفونة، والمساعدة في إعادة تلك الممتلكات لحيازة مالكها الأصلي.

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية حول التعاون المالى والفنى، والموقعة فى أبوظبى بتاريخ 23/1/2017.

وتؤكد مذكرة التفاهم على أهمية الاتفاقية في تجنب الإزدواج الضريبي، وتشجيع وحماية الاستثمارات الموقعتين بين الدولتين، في التشجيع على المزيد من التعاون المالى والفنى بينهما، وكذا التأكيد على تبادل الخبرات والتدريب وتحسين الشفافية، والتبادل الفعال للمعلومات المتعلقة بالضرائب، وتبادل الخبرات حول نظام المعلومات المالى الحكومى.