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الحكومة توافق على مطالبات البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة

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مصراوي Masrawy

توافق على مطالبات البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة

03:43 م الخميس 25 مايو 2017

الحكومة توافق على مطالبات البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة

كتب - أحمد علي:

أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، موافقة مجلس الوزراء على مطالبات واقتراحات أعضاء البرلمان على تشكيل شركة قابضة للقمامة.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني الذي أكد أن مجلس الوزراء ناقش اليوم مطالبات البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة، ووافق عليها من حيث المبدأ على أن تقدم الدراسات المطلوبة بهذا الشأن.

ولفت الشريف إلى أن الشركة سيتم إقامتها على مستوى محافظات ، مؤكدا أن التنفيذ يتم بعد عمل الدراسات الخاصة بها، وعمل دراسة جدوى بشأنها. وقال: "هدفنا أن تكون الشركة تعمل من أجل الكسب والاستمرار ومش تموت بعد إنشأئها بعام".

وطالب الشريف جميع المختصين والمهتمن بملف القمامة بالتقدم بمقترحات ودراساتهم بشأن الشركة القابضة، والسلطة التنفيذية على أتم استعداد للتعاون معهم والاستفادة منهم، على أن اقدم الدراسات اللازمة لكل هذه الجهات .

من جانبه أِشاد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بالرد السريع من الحكومة تجاه مقترحات الأعضاء، مشيرا إلى أن الأعضاء على استعداد كامل للتعاون مع الحكومة لتقديم الدراسات المطلوبةقائلا:" رد فعل سريع وأمر محمود".

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