قلاش: حجب 21 موقعًا إليكترونياً سابقة خطيرة وانتهاك للدستور

كتبت - هاجر حسني:

قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، إن قرار إغلاق مواقع صحفية انتهاك صريح للدستور، وسابقة خطيرة تكرس فرض إعلام الصوت الواحد.

وأضاف قلاش في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعليقًا على قرار حجب 21 موقعًا صحفيًا، إن القرار يمثل عدوانًا على حقوق مئات العاملين بها، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون والدستور باحترام هو الكفيل وحده بالمحاسبة عن أي تجاوز.

وتابع "لا ديمقراطية بدون حرية النشر والتعبير وصحافة حرة تضمن التعددية والتنوع وتصون مصالح الوطن ومصلحة المواطن".

وكانت مصادر أمنية أعلنت، أمس الأربعاء، حجب 21 موقعًا إليكترونيًا إخوانيًا وقطريًا في مصر لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف.

وتأتي تلك الخطوة بعد ساعات من حجب الجهات المختصة في السعودية، مواقع "الجزيرة.نت" ووكالة الأنباء القطرية (قنا) ومواقع الوطن والراية والعرب والشرق ومجموعة الجزيرة الإعلامية والجزيرة الوثائقية والجزيرة الإنجليزية، كما حجبت دولة الإمارات العربية المتحدة كافة المواقع الإعلامية القطرية.