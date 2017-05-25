قلاش: حجب 21 موقعًا إليكترونياً سابقة خطيرة وانتهاك للدستور
قلاش: حجب 21 موقعًا إليكترونياً سابقة خطيرة وانتهاك للدستور
03:31 م الخميس 25 مايو 2017
كتبت - هاجر حسني:
قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، إن قرار إغلاق مواقع صحفية انتهاك صريح للدستور، وسابقة خطيرة تكرس فرض إعلام الصوت الواحد.
وأضاف قلاش في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعليقًا على قرار حجب 21 موقعًا صحفيًا، إن القرار يمثل عدوانًا على حقوق مئات العاملين بها، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون والدستور باحترام هو الكفيل وحده بالمحاسبة عن أي تجاوز.
وتابع "لا ديمقراطية بدون حرية النشر والتعبير وصحافة حرة تضمن التعددية والتنوع وتصون مصالح الوطن ومصلحة المواطن".
وكانت مصادر أمنية أعلنت، أمس الأربعاء، حجب 21 موقعًا إليكترونيًا إخوانيًا وقطريًا في مصر لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف.
وتأتي تلك الخطوة بعد ساعات من حجب الجهات المختصة في السعودية، مواقع "الجزيرة.نت" ووكالة الأنباء القطرية (قنا) ومواقع الوطن والراية والعرب والشرق ومجموعة الجزيرة الإعلامية والجزيرة الوثائقية والجزيرة الإنجليزية، كما حجبت دولة الإمارات العربية المتحدة كافة المواقع الإعلامية القطرية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مصر لم تكن الأولى.. أوروبا وتركيا والصين حجبت مواقع منها "ويكيبديا
-
نقيب الصحفيين عن حجب 21 موقعًا: تهدد الأمن القومي.. وننظر شكاوى المصرية
-
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017
-
خالد علي يوضح حقيقة ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالفيديو.. سعودي يبني مسجدًا باسم "الغالية إيفانكا"أخبار
-
أبرز المعلومات عن قاعدة "العديد" الأمريكية التي تحمي "قطر" من الدولأخبار
-
الصحة: إصابة 12 مواطنًا في حادث تصادم قطار داخل محطة بنهاأخبار
-
"مصر مش هتكون ديل لحد".. ماذا قصد الرئيس بتوجيه هذه الرسالة للبشير؟أخبار
-
لهذا السبب أحرجت ميلانيا زوجها ترامب أمام الجميعهو وهي
-
الدولار يرتفع في بنكي الإسكندرية وأبو ظبي الإسلامي بعد بيع السنداتأخبار