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السجن من 6 أشهر إلى 15 عاما لـ 6 متهمين بسرقة 65 كيلو ذهبًا من مصلحة سك العملة

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مصراوي Masrawy

السجن من 6 أشهر إلى 15 عاما لـ 6 متهمين بسرقة 65 كيلو ذهبًا من مصلحة سك العملة

04:06 م الخميس 25 مايو 2017

السجن من 6 أشهر إلى 15 عاما لـ 6 متهمين بسرقة 65 كيلو ذهبًا من مصلحة سك العملة

كتب – محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بزينهم، بمعاقبة متهمين بالسجن 15 عامًا في اتهامهم بالاستيلاء على ٦٥ كيلو ذهب من مصلحة سك العملة.

وجاء منطوق الحكم كالتالي: السجن 15 عاما للمتهمين " عبد الرحمن محمد مهران"، و"وائل محمد فرج"، وتغريمهم مليون و195 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ مماثل.

كما قضت بالحبس لمدة عامين للمتهمين "فرحات ميخائيل"، و"عادل فارس"، فيما عاقبت المتهمين "رمضان بكري"، و "أسامة فارس" بالحبس 6 أشهر، وبرأت المحكمة المتهمين "وليد ثابت عجيب"، و"رامي فكري شنودة".

وأحال المستشار مصطفى سليمان، مساعد النائب العام، 8 متهمين في واقعة سرقة سبائك ومشغولات ذهبية من مصلحة "سك العملة" إلى محكمة الجنايات.

وكان المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة، قد وجه للمتهمين عدة اتهامات، بسرقة المصوغات الذهبية التي تزن 65 كيلو جرام، و4 سبائك فضة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء، والإضرار العمد بالمال العام.

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