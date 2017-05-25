وفد المجلس القومي للمرأة يزور سجن القناطر لتفقد أحوال السجينات

كتب - علاء عمران:

زار وفد من المجلس القومي للمرأة برئاسة السيدة، مايا مرسي "رئيسة المجلس" يرافقها عدد من مسئولي المجلس بزيارة سجن القناطر نساء، لتفقد أحوال السجينات والاطمئنان على سلامة أوضاعهن المعيشية وتفقد أوجه الرعاية المقدمة لهن.

وقد شملت الزيارة الاطلاع على "قاعة الزيارة، المستشفى، الكافتيريا، الحضانة، المشغل، فصول محو الأمية، المكتبة، معرض المشغولات والمفروشات اليدوية ومصنع الملابس الجاهزة "، حيث تقابلوا مع النزيلات المتواجدات والمصنعات بأماكن الزيارة، حيث أشدن جميعًا بحسن معاملة إدارة السجن لهن وتلقيهن كافة أوجه الرعاية.

وقد أكد اللواء محمد الخليصي، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، خلال استقباله للزائرين حرص القطاع في إطار استراتيجية وزارة الداخلية على تطبيق وإنفاذ القانون في سياق منظومة السياسة العقابية القائمة على الموائمة بين تنفيذ الأحكام وحماية وتطبيق جميع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى سعي القطاع المستمر إلى الارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون.

كما أكد مساعد الوزير، على ترحيب القطاع بإجراء تلك الزيارات بصفة دورية بمختلف السجون للتأكد من حصول المودعين على حقوقهم كاملة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الخميس، إن تلك الزيارة جاءت في إطار توجه وزارة الداخلية نحو الانفتاح على القطاعات المختلفة للتأكد من سلامة كافة الاجراءات التي نص عليها القانون بجميع المؤسسات العقابية.