بالصور.. "بني سويف" تستقبل 826 طلب تقنين وضع يد على أراضي الدولة

بني سويف - أحمد كامل:

استقبل المكتب الفني لتلقي طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، 826 طلبًا بواقع 763 طلبًا لتقنين مباني ومنشآت سكنية، و63 طلبًا للاستخدام الزراعي.

وأكد محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن مهمة المكتب بحث طلبات تقنين أراضي الدولة وفق الضوابط التي وضعتها لجنة إسترداد أراضي الدولة، تمهيدًا لرفع الدراسة والتوصيات للجنة والتسهيل على المتقدمين الجادين، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للإسراع في توفيق الأوضاع.

وأشار "حبيب" إلى أن إجمالي طلبات تقنين الوضع تشير إلى إستجابة المواطنين الجادة للسير في المسار القانوني لتقنين أوضاعهم.

وأكد محافظ بني سويف إبداء العديد من الشركات والأفراد والجمعيات الجادة استجابتهم الكبيرة للسير في المسار القانوني لتقنين أوضاعهم، حيث إن حملات إزالة التعديات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة، مع عدم الضرر بأي مشروع جاد وتفتح الأبواب القانونية أمام الجميع لتقنين أوضاعهم من خلال المسار القانوني.