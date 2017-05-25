بالصور.. انفجار بمحطة محولات المنصورة يتسبب في انقطاع الكهرباء عن 100 قرية

الدقهلية - رامي القناوي:

سمع أهالي بمركز المنصورة دوي انفجار هائل داخل محطة محولات المنصورة بمنطقة منية سندوب أعقبها اشتعال النيران بغرفة التحكم الرئيسية.

وكان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع انفجار هائل واندلاع للنيران بمحطة محولات المنصورة الرئيسية.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ بقيادة العميد مروان عبدالمعطي، وسيارات الإسعاف، وسط محاولات للسيطرة على النيران.

وتسبب الحريق في انقطاع الكهرباء عن 100 قرية على مستوى محافظة الدقهلية، في الوقت الذي أخلت فيه قوات الأمن المنازل المحيطة بالمحطة.

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