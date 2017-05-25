سباليتي يقترب من تدريب الإنتر

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اقترب لوتشانو سباليتي، المدير الفني لفريق روما، من الرحيل عن صفوف الذئاب، نهاية الموسم الحالي، وذلك حسبما أفادت شبكة (ميدياست سبورت) الإيطالية، اليوم الخميس.

وذكرت الشبكة أن يوم الثلاثاء المقبل، سيجتمع محامي سباليتي وممثلي نادي إنتر، من أجل حسم تفاصيل التعاقد مع النيراتزوري.

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وتابعت الشبكة الإيطالية، أن لوتشانو سباليتي صاحب الـ58 عامًا سيتولى القيادة الفنية لنادي إنتر لمدة موسمين مع خيار لسنة إضافية "ثالثة"، وبراتب سنوي يقدر بـ4 ملايين يورو.

يذكر أن روما سيخوض آخر مبارياته في الدوري الإيطالي "الكالتشيو" بالجولة الـ38 أمام جنوى، بملعب الأوليمبيكو، ويحتل ذئاب روما المركز الثاني برصيد 84 نقطة، خلف الفائز باللقب يوفنتوس (88)، فيما يحتل نابولي المركز الثالث (83).