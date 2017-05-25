"علقة موت" لسائق حاول اغتصاب عجوز على الطريق الزراعي في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

لقن عدد من أهالي مركز بلبيس في الشرقية، سائق، علقة ساخنة، لمحاولته اغتصاب سيدة عجوز على الطريق الزراعي بالقرب من القرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد سمير أبو روضة، مأمور مركز شرطة بلبيس، بورود بلاغًا من عدد من أهالي إحدى القرى التابعة لدائرة المركز، بالتحفظ على "مهدي.ن.م" 22 عامًا، سائق، مُقيم ببندر بلبيس، بعد ضبطه متلبسًا بمحاولة اغتصاب سيدة عجوز على الطريق الزراعي.

بالانتقال وسؤال المجني عليها وتُدعى "نادية.إ.ج" مُقيمة بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، أشارت إلى أنها كانت ذاهبة إلى منزلها في محافظة الإسماعيلية، وأثناء مرور المتهم بسيارته النقل، استوقفته وطلبت منه اصطحابها في طريقه بعدما أخبرها أنه ذاهب إلى التل الكبير.

وأشارت السيدة العجوز، إلى أن المتهم استوقف السيارة في مكان مُظلم وطلب منها النزول وحاول اغتصابها بالقوة بعدما هتك ملابسها، إلا أنها استغاثت بالأهالي، الذين تمكنوا من إنقاذها وتلقين السائق علقة ساخنة.

جرى التحفظ على السائق المتهم تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 5223 إداري بلبيس لسنة 2017.