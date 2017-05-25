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بالصور.. الليثي يشهد فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (1)الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (1)

الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (2)الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (2)

الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (3)الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (3)

الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (4)الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (4)

الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (5)الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (5)

الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (6)الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (6)

الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (7)الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (7)

الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (8)الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (8)

الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (9)الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (9)

الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (10)الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (10)

الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (11)الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (11)

الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (12)الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (12)

الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (13)الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (13)

الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (14)الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (14)

الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (15)الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (15)

الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (16)الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (16)

الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (17)الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر (17)

بالصور.. الليثي يشهد فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر
البحر الأحمر. أحمد عوض:

شارك اللواء عصام الليثي، سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، اليوم الخميس، بمبنى جهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر، ومجمع الإعلام تحت شعار "أنا مع الطبيعة".

بدأ الاحتفال بانطلاق رالي الدرجات الهوائية من أمام مبنى جهاز شؤون البيئة حتى ميدان السقالة بالغردقة، بمشاركة العديد من الفئات العمرية المختلفة.

وحضر الليثي ندوة أقامتها إدارة التثقيف البيئي بجهاز شؤون البيئة بالمحافظة عن الوعي البيئي، وقدم الشكر للجهود التي يقوم بها الجهاز لخدمة البيئة والحياة البيئة بالمحافظة.

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