بالصور || مفاجأة تكشفها مباحث القليوبية في سر الفيروس الغامض بشبرا وتسببه في وفاة 3 أطفال وإصابة 12 فرد من أسرة واحدة

سمر العشري

تمكنت مباحث القليوبية من فك اللغز الخاص بالفيروس الغامض والذي أثار الذعر لدي المواطنين في منطقة شبرا الخيمة ، وأدى إنتشار شائعة هذا الفيروس الغامض إلى حدوث قلق كبير بين المواطنين على نطاق واسع.

حيث تبين من التحقيقات التي أجرتها مباحث القليوبية أن سبب تلك الواقعة هو الخلاف على الميراث بين أفراد الاسرة ، مما دفع عاطل بالاسرة وبالاشتراك مع زوجته للقيام بوضع أعشاب سامة قام بالحصول عليها من أحد البدو للكبار من أسرتهما لكي يستوليا على الميراث وحتى يتمكن من سداد ديونه المتراكمة عليه.

وقد أسفر وضع تلك الأعشاب السامة إلى وفاة نحو 3 أطفال من أفراد الأسرة ، وإصابة نحو 12 فرد من أفراد الاسرة.

ويقول المتهم “على.ر” في التحقيقات بأنه قام بعمليات توظيف أموال بالمنطقة التي يسكن بها وقد جمع هو وزوجته أموالاً طائلة من المواطنين بحجة توظيفها وعندما تراكت الديون عليه ، اتفقا هو وزوجته على التخلص من “حماته” ، “ووالده” ، “ووالدته” من أجل الحصول على الميراث وبذلك يتمكن من سداد الديون.

ويستطرد المتهم في أقواله أنه في سبيل مخططه قام بالحصول على نوع سام من الاعشاب من أحد البدو وقام بوضعه لأفراد الأسرة في الطعام ـ إلا أن المفاجأة التي حدثت هو وفاة ابنهما سيف ، ونجلة شقيقة زوجته وتدعى جنا ، وطفلة أخري تدعي ملك ، وإصابة 12 أخرين من أفراد الأسرة الكبار.

من ناحية أخرى فقد أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن بحبسه لتسببه في مقتل ثلاثة أطفال وإصابة 12 من الأسرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والقتل العمد ، وإشاعة الهلع بين المواطنين.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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