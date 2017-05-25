أخبار عاجلة

حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
النادي الأهلي يكرم «ملوك الصالات» -
رئيس الأهلي: النادي قام بإعداد قاعدة بيانات ضخمة للجمهور -
سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

بالصور || مفاجأة تكشفها مباحث القليوبية في سر الفيروس الغامض بشبرا وتسببه في وفاة 3 أطفال وإصابة 12 فرد من أسرة واحدة

Google+ Print
بالصور || مفاجأة تكشفها مباحث القليوبية في سر الفيروس الغامض بشبرا وتسببه في وفاة 3 أطفال وإصابة 12 فرد من أسرة واحدة بالصور || مفاجأة تكشفها مباحث القليوبية في سر الفيروس الغامض بشبرا وتسببه في وفاة 3 أطفال وإصابة 12 فرد من أسرة واحدة

تمكنت مباحث القليوبية من فك  اللغز الخاص بالفيروس الغامض والذي أثار الذعر لدي المواطنين في منطقة شبرا الخيمة ، وأدى إنتشار شائعة هذا الفيروس الغامض إلى حدوث قلق كبير بين المواطنين على نطاق واسع.

حيث تبين من التحقيقات التي أجرتها مباحث القليوبية أن سبب تلك الواقعة هو الخلاف على الميراث بين أفراد الاسرة ، مما دفع عاطل بالاسرة وبالاشتراك مع زوجته للقيام بوضع أعشاب سامة قام بالحصول عليها من أحد البدو للكبار من أسرتهما لكي يستوليا على الميراث وحتى يتمكن من سداد ديونه المتراكمة عليه.

وقد أسفر وضع تلك الأعشاب السامة إلى وفاة نحو 3 أطفال من أفراد الأسرة ، وإصابة نحو 12 فرد من أفراد الاسرة.

ويقول المتهم “على.ر” في التحقيقات بأنه قام بعمليات توظيف أموال بالمنطقة التي يسكن بها وقد جمع هو وزوجته أموالاً طائلة من المواطنين بحجة توظيفها وعندما تراكت الديون عليه ، اتفقا هو وزوجته على التخلص من “حماته” ، “ووالده” ، “ووالدته” من أجل الحصول على الميراث وبذلك يتمكن من سداد الديون.

ويستطرد المتهم في أقواله أنه في سبيل مخططه قام بالحصول على نوع سام من الاعشاب من أحد البدو وقام بوضعه لأفراد الأسرة في الطعام ـ إلا أن المفاجأة التي حدثت هو وفاة ابنهما سيف ، ونجلة شقيقة زوجته وتدعى جنا ، وطفلة أخري تدعي ملك ، وإصابة 12 أخرين من أفراد الأسرة الكبار.

من ناحية أخرى فقد أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن بحبسه لتسببه في مقتل ثلاثة أطفال وإصابة 12 من الأسرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والقتل العمد ، وإشاعة الهلع بين المواطنين.

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر

مساء الأنوار: الأسباب الحقيقية وراء تراجع ترتيب فريق الإنتاج الحربي فى الدورى المصري

مساء الأنوار: الأسباب الحقيقية وراء تراجع ترتيب فريق الإنتاج الحربي فى الدورى المصري

فيديو| وزير الخارجية لـ«البشير»: مصر تعمل للخير وليس من أجل المؤامرة

فيديو| وزير الخارجية لـ«البشير»: مصر تعمل للخير وليس من أجل المؤامرة