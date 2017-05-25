استعادة 180 فدانًا من أراضي الدولة "المنهوبة" بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، اليوم الخميس، عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة بمنشأة أبو عمر.

وتمكنت الحملات من إزالة 180 فدان من التعديات على أملاك الدولة بقريتي "طارق ابن زياد" و"خالد ابن الوليد"، عبارة عن تشوينات وزراعات ومبانٍ، منها قطعة أرض تابعة لجهاز الإسكان والتعمير، كانت مخصصة من قبل الوزارة لإقامة مستشفى عام بمنشأة أبو عمر.