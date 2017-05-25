تأجيل محاكمة 28 إخوانيًا حرضوا على العنف بأبو حماد لـ19 يونيو

الشرقية – فاطمة الديب

قررت محكمة دائرة إرهاب الشرقية، المُنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 28 من أعضاء جماعة الإخوان، متهمين في القضية رقم 16261 جنايات أبو حماد لسنة 2015، بالتحريض على العنف وتخريب منشآت الدولة بأبو حماد، لجلسة 19 يونيو المُقبل؛ لمناقشة ضباط الأمن الوطني.

كانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، قد أمرت بإحالة المتهمين الـ 28 من أعضاء جماعة الإخوان، إلى محكمة دائرة الإرهاب؛ لاتهامهم بالتجمهر والتخريب والتحريضهم على العنف وإثارة الشغب بمدينة أبو حماد، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات معادية للدولة ومؤسساتها.