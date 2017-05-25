السجن المؤبد لـ6 من الإخوان أشعلوا سيارات بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة دائرة إرهاب الشرقية، المُنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، 13 من أعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المؤبد لستة منهم، و15 سنة لاثنين آخرين، و3 سنوات لخمسة آخرين؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 1872 جنايات ثان الزقازيق لسنة 2014، بتحطيم عدد من المحلات التجارية وإشعال النيران في السيارات بمنطقة "الغشام" لدائرة مركز الزقازيق.

كانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، أمرت بإحالة المتهمين الـ 13 من أعضاء جماعة الإخوان، إلى محكمة دائرة الإرهاب؛ لاتهامهم بتحطيم عدد من المحلات التجارية، وإشعال النيران في السيارات بالقرب من منطقة "الغشام"، بالإضافة إلى التحريض على العنف، وتنظيم مسيرات معادية للدولة ومؤسساتها.