أمن السويس يفض احتجاج أهالي "اللاجون" على الإزالات بقنابل الغاز

السويس - حسام الدين أحمد:

واصلت قوات الشرطة وعناصر الجيش الثالث المعاونة في السويس، اليوم الخميس، حملات إزالة التعديات على أرض الدولة، بمنطقة أرض "اللاجون" التي تقع قرب المجرى الملاحي لقناة السويس بحي الجناين.

وتجمهر أكثر من 1500 شخص من أهالي المنطقة، حول معدات ولوادر الإزالة، لمنع السائقين والفنيين من هدم منازلهم ومنشآتهم، لتفرقهم قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وتنفيذ قرارات الإزالة.

وتحدث اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس مع المواطنين، لاحتواء الموقف، وقال: "هناك 250 فدانا عليها تعديات، ولن يتم هدم أي منزل تسكنه أسرة، ولن تجرف أو تزال أي زراعات".

وأضاف أنه سيتم تقنين أوضاع السكان عن طريق لجنة مخصصة لذلك، وإزالة المنشآت الخالية والمنازل تحت الإنشاء، وكذلك المباني غير المأهولة بالسكان.