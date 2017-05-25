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غادة والي: أخبار سارة لأصحاب المعاشات الإثنين المقبل

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غادة والي: أخبار سارة لأصحاب المعاشات الإثنين المقبل غادة والي: أخبار سارة لأصحاب المعاشات الإثنين المقبل

التحرير

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أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك أخبار سارة لأصحاب المعاشات، سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي سيعقد يوم الإثنين المقبل، موضحة أن وزارة المالية أصبحت الجهة الوحيدة التي تتحمل أي زيادة خاصة بالمعاشات.

من جانبه قال وزير البترول الدكتور طارق المُلا، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة التضامن من خلال بنك ناصر الاجتماعي لتنفيذ التوصيلات الخاصة بالغاز الطبيعي للمنازل بالمحافظات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة ، خاصة وأن توصيل الغاز الطبيعي يحقق العدالة الاجتماعية.

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وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التوجه في التوسع الخاص بالوصلات المنزلية للغاز الطبيعي تساعد في التخفيف على الأسر الأكثر احتياجا، والمرأة بشكل خاص وتقيل الأعباء الواقعة على كاهلها في هذا الشأن.

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التحرير

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