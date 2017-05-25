بالفيديو.. الأهلي عن اعارة صالح جمعة: «مفيش الكلام ده»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نفى أحمد أيوب، المدرب العام للنادي الأهلي، الموافقة على إعارة صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، معلقًا «مفيش الكلام ده».

وأشار «أيوب»، خلال تصريحات لبرنامج «م الآخر» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر اذاعة «نغم FM»، إلى أن «صالح» حتى الآن لم يستغل الفرص التي منحها له الجهاز الفني بشكل إيجابي، مضيفًا أنه لاعب مميز لكننا ننظر منه أكثر من ذلك.



وتابع مدرب الأهلي، أن هناك محطات صعبة للفريق في الفترة المقبلة، ولا يجب فتح ملفات رحيل لاعبين أو التعاقد مع آخرين حاليًا.

شاهد أيضا

وعدم الدفع بعمرو بركات، في المباريات، قال «أيوب» أن جميع اللاعبين عليهم أن يقاتلوا في التدريبات والمباريات الودية للحصول على الفرصة، واعطاء مؤشر للجهاز الفني بأحقيته في المشاركة.



