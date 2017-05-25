استرداد 88% من أراضي أملاك الدولة في المنيا.. "صور"

المنيا - ريمون الراوي:

استردت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمنيا، اليوم الخميس، 88% من أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها منذ بدء أعمال الإزالة في 17 مايو الجاري وحتي أمس الأربعاء 24 مايو.

وقال عصام البديوي، محافظ المنيا، إنه يتبقى 12% من أعمال الإزالة، ويجري تكثيف الحملات لاسترجاعها خلال الأيام القادمة، موضحًا أن إجمالي حالات الإزالة على أراضي أملاك الدولة، أمس الأربعاء بلغ 1324 حالة على مساحة 8141 فدانًا.

وأضاف البديوي أن "حالات التقنين 2831 فدانًا، وبذلك يصبح إجمالى عدد الحالات المزالة على مستوى المحافظة بداية من 17 مايو وحتى أمس 8790 حالة على مساحة 287 ألف و396 فدانًا، فيما يصل إجمالي مساحات الأراضي المقدم طلبات بتقنينها إلى 215 ألف و946 فدانًا".

أوضح تقرير، عُرض على المحافظ من قبل غرفة العمليات، جهود الوحدات المحلية في رفع وإزالة جميع التعديات على الأراضي أملاك الدولة خلال الفترة من 17 وحتى 24 مايو الجارى، ففي مركز ومدينة سمالوط، قامت الوحدة المحلية بإزالة عدد 314 حالة بواقع 47 ألف و593 متر كما بلغت المساحات التي تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها بالطريق الصحراوي إلى 21 ألف و293 فدان.