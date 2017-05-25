صرف علاوة الـ10 % لجميع العاملين بهذه الجهة الرسمية.. وشهر ونصف بمناسبة رمضان الأحد القادم

شيماء مصطفى

قال رئيس نقابة الغزل والنسيج ” عبد الفتاح إبراهيم” معلناً عن توصل النقابة في الحصول على موافقة الشركة القابضة للنسيج في صرف العلاوة الاجتماعية الـ10% لجميع العاملين والموظفين التابعين لها، وذلك على ان يكون الحد الأدنى 65 جنيهاً، أما الحد الأقصى فيكون 120 جنيهاً، وذلك وفقاً لما تم اقراره من مجلس النواب المصري.

صرف علاوة الـ10%

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ان الشركة أرسلت خطاباً عن طريق الفاكس لجميع الشركات التابعة لها للبدء في صرف علاوة الـ10% لجميع العاملين في تلك الشركات، على أن يتم الصرف بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي 2016، مؤكداً انه بالفعل بدأت الشركات في صرف العلاوة بأثر رجعي.

صرف شهر ونصف في رمضان

كما كشف ” إبراهيم” على انه تم الحصول على موافقة من وزير المالية الدكتور ” عمرو الجارحي” على صرف الدفعة الأولى من المكافأة السنوية للعاملين بتلك الشركات بقيمة شهر ونصف مع دخول شهر رمضان الكريم، وسيتم صرف هذه الدفعة الأحد القادم.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads