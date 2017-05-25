أسباب اعتراض نادية الجندي على عرض حلقتها في برنامج رامز جلال

شيماء مصطفى

علقت الفنانة نادية الجندى على ظهورها في برومو برنامج "رامز تحت الأرض" الذي يقدمه الفنان رامز جلال؛ حيث أكدت أن رامز كان يحاول الإيقاع بها في برامجه السابقة لكنها كانت تكتشف في اللحظة الأخيرة أنه مقلب مدبر لها.

وقالت إن الإعلامي نيشان هو الذي أوقع بها في هذه المرة؛ لافتة إلى أنها تلقت اتصالا هاتفيا منه لتصوير برنامج جديد في أبوظبى؛ وبالفعل وافقت على الظهور في البرنامج معه؛ إلا أنها اكتشفت في النهاية أنه مقلب مدبر من رامز جلال.

وأضافت على موقع "إنستجرام"؛ أنها كانت معترضة على عرض الحلقة في أول الأمر؛ لكن بعد أن شاهدتها تراجعت في قرارها؛ ووافقت على عرض الحلقة.

يذكر أن برنامج "رامز تحت الأرض" تبدأ أولى حلقاته السبت المقبل، على شاشات MBC مصر ولمدة ٣٠ يوما خلال الشهر الكريم.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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