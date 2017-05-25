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الحكومة توافق على تعديل قرار تنظيم البورصة.. وانتخابات مجلس الإدارة 22 يونيو

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مصراوي Masrawy

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كتب محمد غايات :

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، أن مجلس الوزراء وافق اليوم الخميس علي تعديل قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم إدارة البورصة.

ويتضمن التعديل ما يخص الحوكمة والتجديد لرئيس البورصة لمرة واحدة فقط، لافتة إلى أن الانتخابات الجديدة لمجلس إدارة البورصة المصرية ستكون يوم 22 يونيو المقبل.

وأوضحت "نصر" في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم، أن تعديل القرار يتضمن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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