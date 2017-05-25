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البيئة تنفذ برنامجًا لرفع قدرات العاملين في مجال الإنذار المبكر

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مصراوي Masrawy

البيئة تنفذ برنامجًا لرفع قدرات العاملين (1)البيئة تنفذ برنامجًا لرفع قدرات العاملين (1)

البيئة تنفذ برنامجًا لرفع قدرات العاملين (2)البيئة تنفذ برنامجًا لرفع قدرات العاملين (2)

البيئة تنفذ برنامجًا لرفع قدرات العاملين (3)البيئة تنفذ برنامجًا لرفع قدرات العاملين (3)

البيئة تنفذ برنامجًا لرفع قدرات العاملين (4)البيئة تنفذ برنامجًا لرفع قدرات العاملين (4)

كتبت - مادي غيث

قامت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية لنوعية الهواء، بتنفيذ برنامجًا تدريبيًا للعاملين في جهاز شئون البيئة والفروع الإقليمية تحت عنوان "مفهوم العوامل الجوية وتأثيرها على تركيز الملوثات أو تشتيتها وكيفية قراءة تقارير الإنذار المبكر".

ويأتي البرنامج في إطار تطوير مخرجات منظومة الإنذار المبكر، من خلال بناء ورفع مستوى قدرات العاملين في الفروع الإقليمية، على كيفية الاستفادة من تقارير الإنذار المبكر واستخدامها في إدارة الأزمات.

وتضمن البرنامج 3 دورات تدريبية، تم تنفيذ الدورة الأولى بغرفة العمليات المركزية، واستهدفت المتدربين من فروع (القاهرة – الشرقية – البحر الأحمر - الفيوم)، بينما عقدت الدورة الثانية تنفيذها بمقر فرع طنطا للمتدربين من فروع (طنطا – المنصورة – البحيرة - الإسكندرية)، والدورة الثالثة تم تنفيذها بمقر فرع أسيوط وشملت العاملين من فروع (المنيا – أسيوط – قنا – سوهاج - اسوان).

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، تم تعريف المتدربين على العوامل الجوية المختلفة وتأثيرها على مستوى تركيز الملوثات، وأسباب تلوث الهواء والعوامل الجوية المؤثرة على انتشار الملوثات، بالإضافة إلى كيفية تقييم جودة الهواء ومستويات مؤشر جودة الهواء، والدورة العامة للرياح وطرق قياسها، والكتل الهوائية وكيفية تتبع مصادها للتنبؤ بالعوامل الجوية ومدى تأثيرها على الملوثات.

كما ناقشت الدورة معامل التهوية وكيفية حسابه ومدى تأثيره على الملوثات، والتعرف على تقارير الإنذار المبكر ومحتوياتها وكيفية قراءتها، وكيفية إستخدام تقرير الإنذار المبكر فى إدارة أزمات تلوث الهواء، بالإضافة إلى عرض عدد من الحالات الدراسية المختلفة لاكتساب عدد من الخبرات المتنوعة.

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