هدية ملياردير لزوجته قيمتها 9 ملايين دولار تثير سخرية مواقع التواصل- صور

كتبت - ميرا ماهر:

أهدى رجل أعمال روسي زوجته عارضة الأزياء "كسينيا تسارتسينا" البالغة من العمر 27 عاماً، خاتمًا ماسيًا مميزاً بمناسبة ذكرى زواجهما. بحسب صحيفة "dailymail" البريطانية.

ونشرت "كسينيا" صورة الخاتم الذي تلقته من زوجها "أليكسي شابولافلوف"، والذي يعيش في دبي، عير صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بلغ حجم الحجر به حوالي 70 قيراطا، ووصل ثمنه 9 ملايين دولار.

وبعد أن وجد "اليكسي" أن ماسة بحجم 30 قيراط ليس كافياً لزوجته، وقع اختياره على هذا الخاتم الثمين، حيث تعيش عارضة الأزياء حياة مليئة بالرفاهية مع زوجها وطفليها.

وسبق أن نشرت "كسينيا" صورة خاتم آخر على شكل قلب، ولكن لم يلق الخاتم إعجاب مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سخر البعض من شكلها وأضاف الآخر أن قطعة الماس كبيرة جداً لدرجة أنه يصعب ارتدائه في كل الأوقات.