أخبار عاجلة

حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
النادي الأهلي يكرم «ملوك الصالات» -
رئيس الأهلي: النادي قام بإعداد قاعدة بيانات ضخمة للجمهور -
سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

هدية ملياردير لزوجته قيمتها 9 ملايين دولار تثير سخرية مواقع التواصل- صور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ملياردير-روسي-يقدم-لزوجته-هدية-بـقيمة-9-ملايين-دولار-4ملياردير-روسي-يقدم-لزوجته-هدية-بـقيمة-9-ملايين-دولار-4

ملياردير-روسي-يقدم-لزوجته-هدية-بـقيمة-9-ملايين-دولار-6ملياردير-روسي-يقدم-لزوجته-هدية-بـقيمة-9-ملايين-دولار-6

ملياردير-روسي-يقدم-لزوجته-هدية-بـقيمة-9-ملايين-دولار-3ملياردير-روسي-يقدم-لزوجته-هدية-بـقيمة-9-ملايين-دولار-3

ملياردير-روسي-يقدم-لزوجته-هدية-بـقيمة-9-ملايين-دولار-2ملياردير-روسي-يقدم-لزوجته-هدية-بـقيمة-9-ملايين-دولار-2

ملياردير-روسي-يقدم-لزوجته-هدية-بـقيمة-9-ملايين-دولارملياردير-روسي-يقدم-لزوجته-هدية-بـقيمة-9-ملايين-دولار

كتبت - ميرا ماهر:
أهدى رجل أعمال روسي زوجته عارضة الأزياء "كسينيا تسارتسينا" البالغة من العمر 27 عاماً، خاتمًا ماسيًا مميزاً بمناسبة ذكرى زواجهما. بحسب صحيفة "dailymail" البريطانية.

ونشرت "كسينيا" صورة الخاتم الذي تلقته من زوجها "أليكسي شابولافلوف"، والذي يعيش في دبي، عير صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بلغ حجم الحجر به حوالي 70 قيراطا، ووصل ثمنه 9 ملايين دولار.

وبعد أن وجد "اليكسي" أن ماسة بحجم 30 قيراط ليس كافياً لزوجته، وقع اختياره على هذا الخاتم الثمين، حيث تعيش عارضة الأزياء حياة مليئة بالرفاهية مع زوجها وطفليها.

وسبق أن نشرت "كسينيا" صورة خاتم آخر على شكل قلب، ولكن لم يلق الخاتم إعجاب مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سخر البعض من شكلها وأضاف الآخر أن قطعة الماس كبيرة جداً لدرجة أنه يصعب ارتدائه في كل الأوقات.

 

 

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت

حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت

زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم

زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم

فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق

فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق

محافظ البحر الأحمر لشيوخ وعواقل حلايب وشلاتين: الجميع أمام القانون سواء

محافظ البحر الأحمر لشيوخ وعواقل حلايب وشلاتين: الجميع أمام القانون سواء