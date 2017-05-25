بالصور.. تنفيذ 442 قرار إزالة بمركز المنشأة في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، تنفيذ 92 قرار إزالة للتعديات على النيل والري وأملاك الدولة والأرضي الزراعية بمساحة 8356 م، بناحية مركز ومدينة المنشأة.

وقال صلاح عبد الباسط الميري، رئيس مركز ومدينة المنشأة، إن إجمالي ما تم تنفيذه حتى الآن 442 قرارا، على مساحة 47750 مترا.