التحفظ على 3 أطنان «مصاصات» مجهولة المصدر بالشرقية

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كتب: إسلام عبد الخالق

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، على كمية من الحلويات مجهولة المصدر، تم ضبطها داخل مصنع بدون تراخيص بدائرة مركز بلبيس.

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تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مباحث التموين بالمديرية، يفيد بضبط "حسام.ف.ع" صاحب مصنع حلويات بالمنطقة الصناعية بأنشاص الرمل، التابعة لمركز بلبيس؛ لإدارته المصنع بدون تراخيص من الجهات المختصة.

تم ضبط المتهم وبحوزته 5 شيكارة حلويات (مصاصة)، و50 برنيكة أخرى، و10 كراتين حلويات، بإجمالي وزن مضبوطات حوالي 3 طن، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 26608 جنح مركز بلبيس لسنة 2017.