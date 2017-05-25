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«حماية المستهلك» للمواطنين: «عيشوا على قدكم.. وأجلوا العزومات»

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«حماية المستهلك» للمواطنين: «عيشوا على قدكم.. وأجلوا العزومات» «حماية المستهلك» للمواطنين: «عيشوا على قدكم.. وأجلوا العزومات»

التحرير

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قال كمال القزاز، المدير التنفيذي للجمعية القومية لحماية المستهلك، صباح اليوم الخميس، إن سلوك المواطنين في شراء كميات كبيرة من السلع دفعة واحدة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ناصحًا المواطنين بشراء مستلزمات رمضان أسبوعيا وليس قبل بدايته وتخزينها.

أضاف القزاز، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد»، عبر فضائية «صدى البلد»، مخاطبًا المستهلكين: «نصيحتي لكم بأن تفوتوا الأسبوع الأول في الشراء، عيشوا على قدكم، أجلوا العزومات وخلوها في النصف الثاني من رمضان».

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أوضح أن الخضراوات في ارتفاع مستمر، مستكملًا: «أنا ليه أروح أشتري كيلو بامية بـ25 جنيه؟ أنا لو ما أكلتهاش في أول الشهر يعني هاموت؟ لو المستهلك استحمل يوم واتنين الأسعار هتقل، خاصةً أن الخضار مش بيستحمل الانتظار عند البياع».

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التحرير

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