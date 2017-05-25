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بالصور.. مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد يتفقد مواقع شرطية في أسوان

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مصراوي Masrawy

مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد يتفقد مواقع شرطيةمساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد يتفقد مواقع شرطية

مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد يتفقد مواقع شرطية (2)مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد يتفقد مواقع شرطية (2)

مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد يتفقد مواقع شرطية (3)مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد يتفقد مواقع شرطية (3)

مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد يتفقد مواقع شرطية (4)مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد يتفقد مواقع شرطية (4)

مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد يتفقد مواقع شرطية (5)مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد يتفقد مواقع شرطية (5)

مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد يتفقد مواقع شرطية (6)مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد يتفقد مواقع شرطية (6)

مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد يتفقد مواقع شرطية (7)مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد يتفقد مواقع شرطية (7)

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، يرافقه اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، اليوم الخميس، عددًا من المواقع الشرطية، للوقوف على مدى جاهزيتها وانضباطها.

بدأت جولة مساعد الوزير بحضور الطابور الصباحي للمجندين بإدارة قوات الأمن، أعقب اجتماع بالقوات بمركز تدريب الشرطة، وحثهم مساعد الوزير على جدية الأداء وترسيخ روح المسئولية في المواجهة الجادة لكافة التحديات،ثم تفقد إدارة قوات الأمن للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع البلاغات.

واختتم مساعد الوزير جولته بتفقد إدارة مرور أسوان وبعض الخدمات الأمنية المعينة على المواقع المهمة بالمحافظة.

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