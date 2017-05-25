التعليم تُحدث بروتوكول تعاون مع "الجايكا" لدعم المدارس المصرية اليابانية

كتبت- ياسمين محمد:

اتفق الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، على نقاط الحوار المشتركة بين الوزارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) "الجايكا"؛ لتحديد إجراءات القرض لدعم المدارس المصرية اليابانية مع أونو كينتا مدير الوكالة بأوروبا والشرق الأوسط.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي السابق ومستشار الجايكا، والدكتور رضا أبو سريع المشرف على مشاريع تطوير التعليم بالوزارة، وعمرو مصطفى مدير وحدة إدارة مشروع المدارس المصرية اليابانية.

ويهدف البرتوكول إلى تحديث البنود الخاصة باجتماعات الرؤية المستقبلية للمدارس المصرية اليابانية، بالإضافة إلى تحديث التعريف الخاص بها من حيث: الفلسفة التعليمية لها، المبدأ التعليمي لإنشاء هذه المدارس، نوعها، المنهج الذى سيضاف إليه بعض أنشطة توكاتسو، التقويم المدرسى لتلاميذها، وخطط المتابعة.