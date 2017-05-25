أخبار عاجلة

حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
النادي الأهلي يكرم «ملوك الصالات» -
رئيس الأهلي: النادي قام بإعداد قاعدة بيانات ضخمة للجمهور -
سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التعليم: اتفاق مع ألمانيا لإعادة تأهيل المدارس الفنية بتمويل 38 مليون يورو

Google+ Print
التعليم: اتفاق مع ألمانيا لإعادة تأهيل المدارس الفنية بتمويل 38 مليون يورو التعليم: اتفاق مع ألمانيا لإعادة تأهيل المدارس الفنية بتمويل 38 مليون يورو

مصراوي Masrawy

اتفاق مصري ألماني لإعادة تأهيل المدارس الفنية

كتبت- ياسمين محمد:

وقعت وزارة التربية والتعليم، ملحق اتفاق دراسة الجدوى لمشروع إعادة تأهيل مدارس التعليم الفني، وإنشاء مراكز تميز للطاقة الجديدة والمتجددة، بتمويل يبلغ 38 مليون يورو مقدمة من الألمانية من خلال بنك KFW.

شهد التوقيع الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، ووقع على الاتفاقية اللواء محمد الحلواني رئيس قطاع التعليم الفني بالوزارة، والدكتورة حنان الريحاني رئيس قطاع التعليم بمؤسسة الخير، وبورك هارد هينز مدير مكتب بنك KFW الألمانى بالقاهرة.

أعرب الجيوشى في بداية اللقاء عن تقدير الوزارة لعلاقات الصداقة التي تربط بين البلدين، وعن تطلعها لتحقيق المزيد من التعاون مع الجانب الألماني في مجال التعليم الفني.

وأضاف الحلواني في بيان اليوم الخميس، أن الإتفاقية تعد انعكاسًا للتعاون الدولى المثمر، وأن الوزارة تسعى إلى تحقيق الجودة بالتعليم الفنى، بما يتفق مع معايير الجودة العالمية، وبما يناسب حاجة سوق العمل.

من جانبه، أعرب بورك هارد هينز عن اهتمام بلاده بدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات، مشيدًا بما حققته مصر من خطوات متقدمة فى مجال التعليم الفنى، ومقدرًا لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غير المسبوقة للنهوض بالعملية التعليمية، متمنيًا المزيد من التعاون بين البلدين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر

مساء الأنوار: الأسباب الحقيقية وراء تراجع ترتيب فريق الإنتاج الحربي فى الدورى المصري

مساء الأنوار: الأسباب الحقيقية وراء تراجع ترتيب فريق الإنتاج الحربي فى الدورى المصري

فيديو| وزير الخارجية لـ«البشير»: مصر تعمل للخير وليس من أجل المؤامرة

فيديو| وزير الخارجية لـ«البشير»: مصر تعمل للخير وليس من أجل المؤامرة