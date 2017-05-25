التعليم: اتفاق مع ألمانيا لإعادة تأهيل المدارس الفنية بتمويل 38 مليون يورو

كتبت- ياسمين محمد:

وقعت وزارة التربية والتعليم، ملحق اتفاق دراسة الجدوى لمشروع إعادة تأهيل مدارس التعليم الفني، وإنشاء مراكز تميز للطاقة الجديدة والمتجددة، بتمويل يبلغ 38 مليون يورو مقدمة من الحكومة الألمانية من خلال بنك KFW.

شهد التوقيع الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، ووقع على الاتفاقية اللواء محمد الحلواني رئيس قطاع التعليم الفني بالوزارة، والدكتورة حنان الريحاني رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، وبورك هارد هينز مدير مكتب بنك KFW الألمانى بالقاهرة.

أعرب الجيوشى في بداية اللقاء عن تقدير الوزارة لعلاقات الصداقة التي تربط بين البلدين، وعن تطلعها لتحقيق المزيد من التعاون مع الجانب الألماني في مجال التعليم الفني.

وأضاف الحلواني في بيان اليوم الخميس، أن الإتفاقية تعد انعكاسًا للتعاون الدولى المثمر، وأن الوزارة تسعى إلى تحقيق الجودة بالتعليم الفنى، بما يتفق مع معايير الجودة العالمية، وبما يناسب حاجة سوق العمل.

من جانبه، أعرب بورك هارد هينز عن اهتمام بلاده بدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات، مشيدًا بما حققته مصر من خطوات متقدمة فى مجال التعليم الفنى، ومقدرًا لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غير المسبوقة للنهوض بالعملية التعليمية، متمنيًا المزيد من التعاون بين البلدين.