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بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت مديرية أمن محافظة بورسعيد، 12 متسولا اتخذوا من الأماكن السياحية مقرًا لهم، وذلك عقب استغاثات المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي.

رصدت مديرية الأمن شكاوي مواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار ظاهرة المتسولين ‏خاصة بالأماكن السياحية وميدان مرفق المعديات والممشى السياحي، ‏واتخاذ محيط القنصلية الايطالية بحي الشرق كمقرًا لهم، فتم شن حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 12 متسولا بينهم أطفال.

جرى تحرير محاضر تسول للمتهمين، وجاري الكشف عنهم جنائيًا استعدادًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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